Oltre 40mila addobbi e luminarie di Natale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in quattro negozi tra Cagliari, Sarroch, Sanluri e Iglesias.

La Fiamme Gialle sottolineano che durante le attività avviate in vista delle feste sono state controllate “attività commerciali in piena, regola con l’osservanza delle norme specifiche a tutela del settore”. Ma i militari si sono anche imbattuti “in situazioni di irregolarità, che possono arrecare nocumento agli acquirenti, che con l’intento di entrare a pieno nel “clima natalizio”, abbellendo le proprie abitazioni con scintillanti arredi natalizi, in realtà si espongono a rischi per la propria salute o la sicurezza delle proprie case”.

Il materiale messo sotto sequestro “era totalmente difforme da quanto previsto dal Codice del Consumo, vista la totale mancanza delle informazioni minime, come i dati relativi al produttore e all’importatore, il paese d’origine e la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, soprattutto per le decorazioni ad impulso elettrico, quali luci e addobbi luminosi”.

La quantità più ingente a Cagliari, con 30.561 “arredi natalizi” irregolari. Per i titolari delle attività è scattata la segnalazione alla Camera di Commercio, oltre a una sanzione pecuniaria compresa tra i 250 ed i 25.000 euro.

