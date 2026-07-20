Nei giorni scorsi aveva lanciato l’ennesimo appello disperato: «Non ce la faccio più, il cantiere mi ha messo in ginocchio». Ma al peggio non c’è mai fine: l’edicola di Giuseppe Conti in viale Diaz, a Cagliari, accanto ai lavori della metro leggera che non finiscono mai, questa mattina è stata distrutta da un incendio.

«Oggi mi ritrovo in queste condizioni: distrutto il chiosco», scrive sui social, pubblicando la foto dell’intervento dei vigili del fuoco, all’alba.

Mobilitazione social per l'edicolante di viale Diaz, Giuseppe Conti,: "La situazione è ormai insostenibile, gli incassi sono in picchiata"

Nei giorni scorsi Conti aveva detto ai microfoni di Videolina: «Situazione insostenibile. Incassi in picchiata. Arrivare alla mia edicola è difficile. Sono circondato dalle transenne, penalizzato dal cantiere e dai lavori infiniti».

Ora la distruzione.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata