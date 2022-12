All’Hotel Ulivi e Palme a Cagliari si è tenuta la presentazione ufficiale della Campagna Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo che partendo da Cagliari arriverà in tutte le regioni italiane. A dar vita a questo progetto il Maestro Francesco Pandolfi.

Per l’occasione è stato realizzato un libretto intitolato “La mia difesa personale è una truffa?” con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, ideato e realizzato dal Maestro Pandolfi con Sabrina Meloni, tecnico turistico culturale e docente.

Sono intervenuti Antonello Carboni dello staff di Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e Antonella Scarfò, Consigliera del Comune di Cagliari, che hanno ricordato come lo sport sia un prezioso collante di situazioni delicate e che scuola, stato e famiglia devono assolutamente lavorare e collaborare per poter essere uniti in un progetto comune.

«Il titolo è provocatorio – ha detto Pandolfi – legato appunto alla mia storia. Ero adolescente quando subivo forme pesanti di bullismo ed ero adulto quando ho subito un attacco di cyberbullismo. Entrambi gli ostacoli mi hanno portato prima ad avvicinarmi alle arti marziali e ad iniziare un vero e proprio percorso di nuova identità».

Sabrina Meloni: «La scuola non dovrebbe consegnare ai ragazzi solo un percorso fatto di nozioni ma anche di emozioni, di argomenti che possano essere antidoto. Scuola e famiglia dovrebbero lavorare su queste tre importanti sentinelle della vita: autostima, indipendenza e creatività».

Il progetto è esteso agli istituti scolastici e al mondo delle famiglie. Inoltre verrà prodotto un docufilm che tratterà le tematiche della violenza contro le donne, bullismo e cyberbullismo e inclusione sociale e integrazione.

(Unioneonline/D)

