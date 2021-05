Una violenta lite a Cagliari tra due uomini con entrambi finiti in ospedale.

L’allarme è scattato nella serata di ieri, intorno alle 21.30. I carabinieri del Radiomobile, insieme ai colleghi di Pirri e San Bartolomeo, sono stati chiamati per intervenire in via dei Navigatori, nella sede della cooperativa pescatori. Poco prima, secondo le informazioni, c’era stato un litigio tra M.O., 60 anni, e M.P., 51, ma i due si erano già allontanati.

Sul posto sono stati ritrovati e sequestrati una mazza in legno lunga circa un metro, tre fiocine, un coltello di 20 centimetri e un grosso ferro tagliente, oggetti che probabilmente sono stati utilizzati durante la violenta lite.

Il 51enne è riuscito a tornare a casa da dove ha chiamato il 118. I sanitari lo hanno portato all'ospedale Brotzu dove si trova ricoverato in prognosi riservata per "ferita lacero contusa frontale e ferite penetranti all'addome", mentre il 60enne è al policlinico di Monserrato.

I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto.



