Nuovi disagi per il traffico causati dai lavori per la realizzazione della Metropolitana leggera a Cagliari. Da domani, martedì 1 ottobre, sino a venerdì 4 sarà ridotta in maniera temporanea la carreggiata in viale Cimitero e via Dante, nel tratto compreso tra via Logudoro e via de Gioannis (lato fabbricati ex Biochimico).

Le nuove prescrizioni, in vigore con l'ordinanza numero 2314 firmata oggi, permetteranno di far proseguire i lavori già in corso da anni tra viale Cimitero e via Dante. Nel tratto indicato, rimarrà una corsia da 3,50 metri di larghezza aperta alla circolazione, con l'istituzione del limite di velocità a 30 km/ora.

Saranno sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.

