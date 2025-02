Residenti del quartiere di Castello sul piede di guerra per le decine di parcheggi residenti “cancellati” con una ordinanza comunale (n. 61 del 13/01/2025) tutti i giorni, per tutta la giornata (dalle 00.00 alle 24.00 si legge nei cartelli), fino al 30 giugno, a causa dei lavori di restauro del Bastione Saint-Remy.

Nelle strette strade del quartiere storico di Cagliari, infatti, dovranno passare i camion per il trasporto di materiali e mezzi per le opere da realizzare, ecco perché strade come via Università e via Del Cammino Nuovo, devono essere liberate dalle auto.

Una vera e propria mazzata per i residenti, già alle prese con il problema annoso della scarsità di parcheggi. In particolare, ci si domanda perché i divieti di sosta con rimozione forzata siano previsti anche di notte e anche nel fine settimana, quando il cantiere sarà chiuso e i lavori interrotti.

Video di Egidiangela Sechi

Oltre al problema parcheggi c’è quello del traffico veicolare: nelle immagini del video la lunga fila di auto arrivate da via Santa Croce e via Dei Genovesi e bloccate all’altezza della Torre dell’Elefante per consentire il passaggio degli enormi camion, che a fatica riescono a girare verso via Università.

Un disagio che potrebbe ripetersi ogni giorno. Disagio che a pagare, saranno ancora una volta i residenti, che osservano: «Noi nell’interesse delle diverse amministrazioni solo nel periodo elettorale, poi scompariamo dal radar». Una triste parabola per un quartiere che appare sempre più una cartolina acchiappa-turisti, buona per scattare selfie al tramonto, e sempre meno un luogo adatto per vivere.

Egidiangela Sechi

