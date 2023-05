L’auto sulla quale viaggiava, con due amici a bordo, risultava sequestrata e non poteva circolare. Per questo il giovane alla guida di un’Alfa 156 non si è fermato all’alt imposto dalla polizia locale in via Cadello, facendo partire una folle fuga nelle strade di Is Mirrionis, fatta di incidenti, che ha messo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti.

Il tardo pomeriggio movimentato di Cagliari ha inizio poco prima delle 19. Gli agenti al posto di controllo rilevano che il veicolo non poteva circolare. Provano a fermarlo. Il ragazzo al volante schiaccia il piede sull’acceleratore e si dà alla fuga. Scatta l’allarme, con la richiesta di rinforzi.

Una pattuglia della Municipale è pronta a intercettare i fuggiaschi in via Emilia, davanti a piazza Medaglia miracolosa. Nelle manovre concitate, però, urta uno scooter e deve desistere. Il mezzo a due ruote, risulterà poi, era senza assicurazione, così è scattato il sequestro.

Intanto l’Alfa 156 ha proseguito la sua corsa, con agenti in moto alle spalle. Stando a quanto si apprende, è andata a sbattere contro alcune auto in sosta. La corsa è finita in un tratto di via Is Mirrionis accanto a via Is Cornalias: non poteva proseguire perché quello è un vicolo cieco. Gli occupanti hanno proseguito la loro fuga a piedi. La polizia locale ha già individuato il proprietario dell’auto: sono convinti che alla guida potesse esserci lui. Abita al Cep.

