Folle fuga con inseguimento della polizia locale nel tardo pomeriggio di oggi sulle strade del quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari.

Stando alle prime informazioni, un’auto – un’Alfa 156 – non si è fermata all’alt in via Cadello e l’uomo alla guida – a bordo erano almeno in due – ha schiacciato il piede sull’acceleratore, imboccando le strette strade del quartiere.

Un’auto della Municipale si è gettata all’inseguimento ma davanti a piazza Medaglia miracolosa è andata a sbattere contro uno scooter.

In coda al mezzo in fuga c’erano anche i motociclisti della polizia locale: lo hanno trovato nel tratto chiuso di via Is Mirrionis accanto a via Is Cornalias. Gli occupanti sono scappati a piedi.

++ Notizia in aggiornamento ++

Enrico Fresu

