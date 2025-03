"È l'Amore che vince su tutto". Sempre. La Fondazione Solo Amore organizza un incontro emozionale: una chiacchierata cuore a cuore condotta da Nicoletta Rosas per ricordare che "C'è solo Uno" e che la donna è sempre Solo Amore.

Amore UniVersale e Amore incondizionato, ma anche accoglienza, ascolto, rispetto, emozione e non solo. L’8 marzo per la Giornata Internazionale della donna con l’associazione Erba Sacra, l’appuntamento è alle 18.30 in via Sonnino, 58 a Cagliari.

Tra gli ospiti: Rachele Montis danzatrice sarda, come lei ama definirsi, Manuel Serrenti che allietterà i presenti con la sua chitarra. Bianca Maria Locci, Nicola Faedda e Vittoria Atzei con letture, performance, racconti e canzoni legati da un unico filo: l'Amore e l'infinito UniVerso femminile senza se e senza ma.

«Siamo in un momento difficile, Amare è urgente», dice Rosas. È questo che l’associazione vuole urlare a gran voce proprio nel giorno della "Festa" della donna.

© Riproduzione riservata