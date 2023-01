A Cagliari c’è un’emergenza giovani. Non solo per quanto accade il fine settimana con gli episodi legati alla malamovida. Ma anche per i loro comportamenti alla guida: si mettono al volante senza patente, con auto non assicurate e a volte sono ubriachi. E poi ci sono i casi dei ragazzini usati dai gruppi specializzati nello spaccio di droga per il trasporto e la consegna delle dosi.

La centrale operativa della Polizia Locale di Cagliari

Anche la Polizia Locale, nel suo bilancio sull’attività svolta nel 2022, lancia l’allarme: «Durante i nostri servizi ci capita sempre più di incappare in comportamenti sbagliati e illegali di minorenni e dei giovanissimi», commenta il comandante Guido Calzia. «E spesso, quando chiamiamo i genitori notiamo un atteggiamento di comprensione e quasi di giustificazione per i comportamenti dei loro figli». Grazie al nucleo di pronto intervento, sotto il coordinamento di Davide Ullasci, si cerca di avere un maggiore controllo sulla città anche con la presenza degli agenti su moto e scooter, in grado di intervenire prontamente anche nelle strade e nelle piazze più strette.

Accanto ai servizi e ai controlli su strada (quasi tre incidenti al giorno, otto “sinistri” mortali, con la fascia d’età più giovane responsabile di una buona parte degli incidenti e con la distrazione, per l’uso del cellulare, e la velocità tra le cause principali), la Municipale è impegnata ogni giorno in una serie di verifiche su tanti altri campi. Quelli sui rifiuti e sul corretto conferimento sono continui: «La differenziata è al 75%. Ma i comportamenti illegali ci sono. Soprattutto il conferimento in discariche illegali e in periferia», ammette Calzia. La responsabile del settore, Elisabetta Spano, aggiunge: «Le sanzioni sono state 726, sono più della metà delle sanzioni amministrative fatte dal corpo».

Polizia Locale al lavoro anche sugli abusi edilizi, «le segnalazioni e gli esposti sono numerosi», e «sulla lotta contro l’occupazione abusiva di abitazioni e locali». Grazie ai nuovi agenti arrivati negli ultimi mesi «la presenza in strada sarà rafforzata», ribadisce il comandante.

