Studentesse e studenti sardi scendono in campo e si sfidano per un hackathlon sull’intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio del territorio. L’evento è in programma per il 9 aprile all’Università di Cagliari, dove i giovanissimi, affiancati da 2 giovani universitari in qualità di tutor, affronteranno la tappa sarda del programma Coding Girls, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale ETS, che allena le giovani generazioni ai percorsi STEM.

Si metteranno alla prova i ragazzi del Liceo Brotzu, IIS Ciusa, IIS Giua, IIS Paglietti. Durante l’evento, i partecipanti saranno chiamati a progettare attività e servizi innovativi per la comunità, utilizzando l'intelligenza artificiale come strumento per migliorare il territorio. L'hackathon rappresenta la conclusione di un percorso formativo realizzato nell’ambito del progetto Ital.IA Lab, promosso da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, volto a sensibilizzare e fornire competenze sull’intelligenza artificiale generativa in modo sostenibile e inclusivo, con un focus particolare sul Mezzogiorno e sul tema dell’empowerment al femminile.

Il progetto ha coinvolto oltre 600 studenti di 19 scuole in Campania e Sardegna, supportati da 15 giovani tutor dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Università degli Studi di Cagliari, provenienti da corsi di laurea magistrale, dottorati e PhD. Alla formazione e alla competizione si sono alternati momenti di confronto con role model per ispirare le nuove generazioni e favorire un accesso equo alle carriere STEM.

Il programma Coding Girls che aiuta proprio le giovani studentesse a orientarsi con libertà negli studi e nelle professioni del futuro allenandole alle discipline STEM da undici anni contribuisce alla sfida del raggiungimento delle pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico agendo su diversi fronti, con un'alleanza collaborativa basata sul modello di Educazione per la vita, tra scuole, università, organizzazioni e aziende unite da obiettivi comuni per aiutare le giovani studentesse ad avere fiducia nella scienza, a orientarsi agli studi e alle professioni tecnico-scientifiche. L'alleanza, guidata dalla Fondazione Mondo Digitale ETS, con il patrocinio della Missione Diplomatica Usa in Italia vede la collaborazione attiva di Microsoft, Fondazione Compagnia di San Paolo, ING Italia, Roboteco Italargon, e Google.org. Il progetto coinvolge una fitta rete territoriale fatta da scuole, famiglie, università, aziende e organizzazioni pubbliche e private.

Grazie a questa solida cordata educativa, dopo aver coinvolto circa 15mila studentesse in più di 30 città italiane e oltre 33 atenei, il programma offre alle giovani l’opportunità di conoscere e incontrare role model del mondo accademico e aziendale, per farsi ispirare dalle loro storie e scoprire nuovi sbocchi e ambiti di carriera.

