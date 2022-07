Girava per Cagliari in auto senza patente. E non ce l’aveva perché non l’aveva mai presa.

La scoperta è stata fatta dalla Polizia locale e l’uomo, un 55enne residente nel capoluogo, è stato denunciato.

A fermarlo, in via Roma, per un normale controllo, sono stati gli agenti motociclisti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento.

Dopo il classico “patente e libretto”, è arrivata la candida risposta: “Non ce l’ho”.

Poi, dagli accertamenti, è risultato appunto che la licenza di guida non era mai stata conseguita.

Non solo: è risultato anche che non era la prima volta che l’uomo veniva fermato al volante.

Oltre alle sanzioni del caso, la vettura è stata sottoposta a sequestro.

