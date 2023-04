La fila d’auto all’uscita dall’Asse Mediano preannuncia il pienone, poi la “guerra” prosegue nella ricerca di un parcheggio. Lo sterrato di Marina Piccola va rapidamente sold-out, c’è chi ripete il giro della piazza, nella speranza che qualcuno abbia concluso la sua passeggiata e liberi il posto.

È la Pasquetta cagliaritana, con la spiaggia del Poetto presa d’assalto come da tradizione, anche grazie alla giornata di sole che ha illuminato la Sella del Diavolo. Perché se è vero che in tanti hanno scelto la gita fuori porta, con diverse strade in uscita dal capoluogo intasate, qualcuno ha preferito non allontanarsi troppo da casa.

Così in tanti camminano lungo la passeggiata, qualcuno opta per stare in riva al mare, altri ne approfittano per una pedalata o un po’ di jogging. Ma la temperatura “da maniche corte” scatena già la voglia d’estate, e i più temerari si lanciano nel primo bagno dell’anno. Nel giorno di festa c’è anche voglia di relax, così si stende l’asciugamano e si prende il sole, in costume o con l’outfit di tutti i giorni.

Nel frattempo, qualche ragazzo e qualche bambino improvvisa una porta e tira fuori un pallone, mentre qualcuno sceglie uno sport d’acqua. Eppure le diverse mute indossate lasciano intendere che, per quanto sia grande la voglia di mare, per l’estate c’è ancora da attendere.

