Oggi doveva essere uno dei giorni più felici per Francesca Alberghina, 22enne di San Gavino Monreale: quello della sua laurea in Scienze della Comunicazione. La discussione della tesi era fissata nell’aula Capitini a Cagliari, ma da martedì sera tante cose sono cambiate.

“Ieri a me e agli altri laureandi è arrivata una comunicazione in cui veniva spiegato che non potevamo discutere la tesi nell’aula Capitini (quella in cui gli studenti si sono riuniti, ndr) – racconta Francesca a L’Unione Sarda – Quindi ci siamo spostati nella Facoltà di Ingegneria”.

Attorniata da parenti e amici, la 22enne era la prima del mattino. Alle 8.30 la discussione, relatore Mario Frongia, incentrata su “Influencer e la nuova arte del persuadere”.

In mezz’ora era finito tutto, voto: 101 su 110.

“Sono ovviamente contenta, ma il pensiero mio e dei miei colleghi andava continuamente al crollo di lunedì. Io stessa ho seguito delle lezioni nell’aula in cui c’è stato il cedimento, e poco tempo fa erano stati eseguiti dei lavori, sapevamo che si erano svolte verifiche per accertare che la struttura fosse in perfette condizioni”.

Lunedì sera è andata subito a vedere cosa fosse successo: “Anche sulle nostre chat giravano le foto, i commenti. Ci chiedevamo tutti come fosse possibile, quell’edificio doveva essere sicuro. Per questo oggi non ero serena e spensierata al cento per cento, quanto accaduto ha toccato tutti noi”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata