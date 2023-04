«No al rigassificatore a Giorgino, sì alle energie rinnovabili». È unanime la richiesta delle organizzazioni e associazioni di cittadini che stamane si sono ritrovate in piazza del Carmine a Cagliari per poi partire in corteo destinazione Villaggio pescatori per dire “no” al progetto di Sardinia Lng che prevede la realizzazione di un terminal Gnl nel Porto canale con un impianto di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto.

Per tutto il tragitto si è formata una lunga coda di auto. «Non siamo contrari a prescindere al rigassificatore, chiediamo soltanto che non venga costruito dietro le nostre case», dichiara Mariano Strazzeri, presidente del comitato Giorgino Villaggio pescatori. «Ci sono tanti altri posti in cui farlo, uno di questi è la zona industriale di Macchiareddu. Un incidente all'interno del rigassificatore causerebbe una terribile esplosione a catena nel raggio di una decina di chilometri, le conseguenze sarebbero nefaste. Poi ci sono i rischi per l'ambiente, in particolare sulla fauna della zona. Speriamo che la Regione ci ascolti», conclude Strazzeri.

Un "no” secco a tutti i rigassificatori, ovunque, è stato invece ribadito fortemente da tutte le altre associazioni presenti: Donne Ambiente Sardegna, Sardegna Pulita, ItalExit, Partito comunista italiano, Fridays for Future, Difensori della natura, associazione Per il clima, fuori dal fossile.

«Il progetto di costruzione del rigassificatore è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente senza consultare gli abitanti del posto e senza ascoltare la comunità scientifica, che afferma che il metano è responsabile di circa il 30% del riscaldamento globale», dice Bianca Pili, attivista di Fridays for Future. «Il traffico è in tilt, ma la manifestazione di oggi è importante c'è una parte di popolazione che sta marciando per Giorgino, contro la folle idea di costruire un rigassificatore vicino alle abitazioni e contro il fossile, che ancora oggi in Sardegna è presente in grandi quantità», aggiunge Angelo Cremone di Sardegna Pulita.

