I bambini dentro. Loro prima fuori, a calarsi dal tetto, poi all’interno, nei reparti accessibili, a portare conforto e sorrisi. È andato in scena questa mattina all’ospedale Microcitemico di Cagliari lo spettacolo dei Super Eroi acrobatici. Batman, Thor, Superman, Uomo Ragno, Ironman e compagni sono scesi dal tetto dell’ospedale attaccati alle funi e sono passati davanti alle finestra delle camere dei piccoli ricoverati.

Un’iniziativa dell’associazione Sea (nessuno scopo di lucro), che gira le strutture sanitarie pediatriche di tutta Italia per regalare momenti di gioia ai piccoli pazienti.

Tanti i bambini che hanno assistito anche dal piazzale dell’ospedale di via Jenner.

«Era la nostra prima volta in Sardegna», racconta Alessia Uccello, responsabile organizzativa degli eventi dell’associazione, «siamo partiti dal Bambin Gesù di Roma, poi il Gaslini. E oggi Cagliari».

Nessuna improvvisazione: «I volontari che si calano sono tutto operai specializzati in edilizia acrobatica», sottolinea Uccello, «l’idea è nata quando si vestivano da Babbo Natale per i figli dei dipendenti delle società. E si è pensato: perché non fare la stessa cosa per i bimbi ricoverati, che stanno in ospedale per lunghi periodi?». Detto fatto: gli eventi, da quando è nata l’associazione, sono stati un centinaio.

Il contatto per l’ospedale cagliaritano è stata Manuela Faa, che ha organizzato la mostra fotografica "Ali, occhi, cuore" allestita nell'atrio dell’ospedale e realizzata grazie al contributo di 20 fotografi sardi.

L'allestimento è presente all'ingresso del presidio pediatrico: tutte le donazioni raccolte nell'arco di tempo in cui la mostra sarà visitabile, fino a oggi, verranno devolute al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Microcitemico.

