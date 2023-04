Nuovo appello alle istituzioni da parte dell'Usb Sanità contro lo «smantellamento della Diabetologia del Brotzu che, senza la predisposizione di una rete diabetologica, avrà ripercussioni drammatiche verso i pazienti diabetici».

Non si ferma la protesta da parte del sindacato che ha promosso una raccolta firme che ha avuto già 2000 sottoscrizioni e indetto una manifestazione che si terrà il 6 aprile all'ingresso del Brotzu, a partire dalle 9.30.

«La parola d'ordine è fermare la chiusura della struttura della Diabetologia che verrà trasferita nei locali di Quartu S.Elena. Senza un progetto di rete sarà una servizio completamente monco - osserva il sindacato - È impensabile creare una commistione di Diabetologie: il Brotzu ha una struttura di eccellenza che non solo deve essere salvaguardata ma ha la potenzialità per diventare la capofila della rete diabetologica. In un momento così drammatico per la nostra sanità isolana dove le risposte sanitarie tardano ad arrivare per la drammaticità delle liste d'attesa, ci chiediamo cosa possa spingere una classe politica oramai al capolinea a perseverare in un disegno così nefasto e soprattutto senza nessuna progettualità».

«Per dare risposte tempestive ai pazienti diabetici c'è sicuramente bisogno di una riorganizzazione ma va fatta nell'ottica di un disegno di rete che individui percorsi diagnostici e terapeutici che devono essere integrati nel territorio - spiega il responsabile regionale Usb Sanità Gianfranco Angioni - Per fare questo è necessaria una discussione permanente all'interno di una commissione apposita».

(Unioneonline/v.l.)

