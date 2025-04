Cagliari è pronta a ospitare lo Job Skill. Questo evento, che rappresenta una delle sei tappe organizzate nell’Isola, si terrà domani, 8 aprile, alla Fiera di Cagliari, dalle 9:00 alle 13:30. Un’occasione per mettere in relazione gli Istituti Tecnici Superiori (Its) con il mondo del lavoro, creando una sinergia fondamentale per lo sviluppo socio-economico dell’Isola.

Il sistema degli Its in Sardegna è ormai un modello consolidato di formazione tecnica avanzata, un vero e proprio motore per l’innovazione e la competitività delle imprese locali. Con percorsi altamente specializzanti, gli Its rispondono direttamente alle esigenze del mercato del lavoro, formando professionisti capaci di rispondere alle sfide di un’economia sempre più dinamica e in continua evoluzione.

L’offerta formativa, infatti, non solo si allinea con le richieste delle imprese, ma promuove anche l’occupabilità giovanile, favorendo il passaggio diretto dei diplomati nel mondo professionale. Un altro punto di forza degli Its è la stretta collaborazione con le aziende, che consente di creare una formazione pratica, mirata e al passo con i tempi, ma anche di sostenere il processo di innovazione che caratterizza molte imprese sarde.

Job Skill si pone dunque come un’opportunità per tutti i soggetti coinvolti: studenti, docenti e imprese. Per gli studenti, sarà l’occasione di entrare in contatto con il mondo del lavoro, esplorando le diverse opportunità formative e professionali che gli Its offrono. Per i docenti, si tratta di un momento di confronto sulle migliori pratiche didattiche e un’opportunità per rafforzare la cooperazione con le realtà aziendali, per migliorare l’offerta educativa e formativa. Per le imprese, l’evento rappresenta una chance di individuare nuovi talenti e di contribuire alla definizione dei percorsi formativi, garantendo così che questi siano sempre più in linea con le reali esigenze del mercato.

L’incontro di domani sarà arricchito da attività pratiche come i laboratori 5.0 dedicati alle “professioni del futuro”, che offriranno uno spunto interessante sulle competenze richieste nelle nuove aree del lavoro. Alle 11:30, dopo i saluti istituzionali, prenderà il via il convegno, che vedrà la partecipazione di numerosi relatori provenienti dal mondo imprenditoriale isolano, pronti a condividere la loro esperienza e visione.

(Unionesarda/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata