Un 44enne è stato arrestato a Cagliari dagli agenti della Polizia di Stato per danneggiamento aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L’uomo, uno straniero, è stato fermato nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Volante all’ingresso della stazione ferroviaria per un’animata lite contro la sua compagna.

Durante le fasi del controllo e dell’identificazione l’uomo, alla richiesta dei documenti, ha iniziato a dare segni di insofferenza e ad inveire senza alcuna ragione nei confronti degli agenti, rivolgendo loro parole offensive.

Poiché l’atteggiamento diventava sempre più violento, i poliziotti sono stati costretti a mettere lo straniero in sicurezza all’interno dell’auto di servizio e a condurlo in Questura per il seguito degli accertamenti. Il 44enne non si è però calmato ed è arrivato anche a minacciare gli agenti e a danneggiare l’auto.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia per reati della stessa indole, è stato quindi arrestato per danneggiamento ad un bene dello stato, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, inoltre è stato denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Prevista nella giornata odierna l’udienza di convalida per direttissima.

(Unioneonline/v.l.)

