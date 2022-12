«L’Università mi dice che in questo periodo è difficile individuare delle ditte che possano fare i lavori: abbiamo chiesto massima celerità, ma non ci danno certezze sulla tempistica». Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha risposto al capogruppo del Pd in consiglio comunale, Fabrizio Marcello, che chiedeva novità su via Porcell: la strada che collega Stampace a Castello è stata chiusa oltre due settimane fa per il rischio crollo di un muro che ha ceduto sotto la spinta di un ficus all’interno del cortile dell’ex istituto biologico. Il traffico è stato rivoluzionato, ma non si intravedono soluzioni.

Oggi l’Università prova a rassicurare i cagliaritani: «La crescita della pianta ha determinato negli anni una progressiva spinta delle radici prima, e del tronco poi, verso il muro che risulta inclinato verso la strada», spiega Antonella Sanna, dirigente Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti dell’Ateneo, «sulla scorta di recenti pareri tecnici e in ragione dei severi fenomeni meteorologici del periodo (forti venti e piogge), abbiamo segnalato alle autorità l’intento di intervenire prontamente sul muro».

Tempi? «Il personale specializzato sta valutando le modalità di gestione dell’alberatura attuale, per la quale non si esclude la sostituzione con un’altra specie maggiormente compatibile con il contesto», dice ancora la dirgente, «parallelamente, verrà verificata la possibilità del contestuale ricollocamento del Ficus presso il Campus della Cittadella di Monserrato, dove avrebbe condizioni ambientali favorevoli al suo sviluppo garantendo, al contempo, l’integrazione degli spazi verdi».

E sulla riapertura della strada la Sanna sottolinea che «sono in via di ultimazione le operazioni di individuazione, con tutte le soluzioni per ridurre al minimo i tempi tecnici necessari imposti alle pubbliche amministrazioni, di una ditta specializzata che possa garantire la tempestività e la qualità dell’intervento». Quindi, confermato quanto riferito dal sindaco: nessuna certezza su quando via Porcell sarà riaperta al traffico.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata