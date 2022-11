Via Porcell chiusa al traffico per rischio crolli, il traffico nel centro di Cagliari si paralizza. Nel pomeriggio sono state rilevate delle criticità per la stabilità del muro perimetrale del palazzo che ospita Scienze Biomediche dell'università.

Dopo un sopralluogo è stato deciso di vietare il transito alle auto, per evitare che le vibrazioni possano causare un cedimento. Le transenne sono state piazzate davanti alla ex clinica Macciotta. Accesso interdetto, in attesa delle verifiche.

Un ulteriore sopralluogo verrà effettuato domani mattina, quando si saprà anche come sarà possibile intervenire per risolvere le criticità.

La Polizia locale sta approntando la segnaletica a messaggio variabile, che avverte dell’inconveniente. Intanto centinaia di automobilisti inconsapevoli sono rimasti imbottigliati. Particolari disagi si registrano in via Santa Margherita.

Chi arriva da piazza Yenne e deve andare oltre l’ospedale San Giovanni di Dio deve tornare indietro e ripercorrere il Largo Carlo Felice: il giro per “scollinare” deve passare da piazza d’Armi. In tanti ci hanno pensato. E la coda si è formata anche in viale Merello.

Via Porcell è percorsa anche da mezzi pesanti come i bus del Ctm, che sono stati deviati. Di seguito le nuove tratte, in attesa del ripristino di quella ordinaria.

La linea 7

Il bus, in partenza da Piazza Yenne, raggiunta via San Giorgio effettuerà l’inversione di marcia e percorrerà largo Carlo Felice, via Roma, via Stazione Vecchia, via Bonaria, viale Regina Margherita, viale Regina Elena, piazza Dessì e piazza Indipendenza, da dove riprenderà il percorso ordinario.

Direzione Piazza Yenne: percorso regolare

Linea 8-8A

Direzione Policlinico: i bus, in partenza da piazza Matteotti, percorreranno via Roma, via Maddalena, viale Trieste, via Pola, corso Vittorio Emanuele, viale Merello e via Is Maglias da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Piazza Matteotti: percorso regolare

FERMATE

A richiesta verranno effettuate tutte le fermate preesistenti lungo la deviazione.

Sono soppresse le seguenti fermate:

Linea 7: Via Ospedale, via Porcell,

Linea 8: Largo Carlo Felice, piazza Yenne, via San Giorgio, via Ospedale, via Porcell, Viale Buoncammino, Piazza D’Armi.

© Riproduzione riservata