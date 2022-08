Indagini in corso a Cagliari, dopo la tragedia costata la vita a Simone Longu, 36 anni.

In particolare, la Polizia locale di Cagliari cerca testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra lo scooter della vittima e l'auto guidata da un 30enne, avvenuto martedì sull’Asse Mediano.

I due mezzi sono stati sequestrati, mentre per il conducente della vettura è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la collisione tra i due mezzi è stata laterale: l'auto per cause non ancora accertate potrebbe aver stretto il centauro in fase di sorpasso verso lo spartitraffico. Dopo l’urto, il 36enne è stato sbalzato dalla sella e inutili si sono rivelati i soccorsi.

Proprio per ricostruire questi dettagli gli agenti della Polizia Locale chiedono a chiunque avesse visto cosa è accaduto di contattare il Comando per fornire informazioni.

