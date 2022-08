Un incidente mortale si è verificato poco fa a Cagliari all’altezza della rampa che da viale Marconi porta sull’asse mediano, in direzione di Quartu Sant’Elena.

Da una prima ricostruzione un’auto e uno scooter si sono scontrati. La macchina, una Ford Fiesta, salita sulla rampa, nell’immettersi sulla corsia, ha probabilmente colpito lateralmente lo scooter che ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail centrale. L’impatto ha provocato gravissime ferite alla vittima, Simone Longu, 35enne di Cagliari, morto praticamente sul colpo.

Sul posto il 118, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo, e la polizia municipale per i rilievi. Gli agenti stanno effettuando tutti gli accertamenti sulla dinamica e invitano chiunque avesse assistito all’incidente, e possa fornire qualche elemento importante, a rivolgersi alla centrale operativa della Polizia municipale per essere ascoltato e poter aggiungere informazioni importanti per stabilire quello che è accaduto.

È stato già effettuato l’alcol test sul conducente dell’auto, che ha dato esito negativo.

Nella zona la circolazione è bloccata, l’asse mediano è chiuso da via Jenner e il traffico è intenso.

