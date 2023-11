Notte di paura a Cagliari per un incendio scoppiato in via Roma 149: le fiamme hanno distrutto i locali al primo piano dell’edificio, evacuato dai vigili del fuoco. È crollata anche una scala. È accaduto verso le 2,30: le cause del rogo sono ancora da accertare.

Sul posto per domare le fiamme le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel mettere in salvo le persone presenti nel palazzo. Ingenti i danni. Le operazioni sono proseguite fino alle prime luci dell’alba. Al lavoro anche la Polizia con gli agenti delle volanti e i colleghi della Scientifica.

Subito dopo è stata chiusa via Angioy, accanto al municipio di via Roma, per il ritrovamento di una sacca lasciata davanti a un portone. All’interno delle bottiglie di vino e di alcol. Da capire se siano state portate via da un vicino bar. Ovviamente l’allerta nella zona è alta: domani è previsto l’arrivo del presidente della Repubblica per la Festa delle forze armate. Gli oggetti sono stati analizzati dai poliziotti.

