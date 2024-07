Incendio nella notte a Pirri. In cenere l’area che costeggia lo sterrato e i parcheggi del supermercato Eurospin, tra via Stamira e via Nelson. Il rogo è divampato a pochi metri dalle abitazioni.

A svegliare i residenti, intorno alle 4 del mattino, il forte crepitio delle fiamme che in poco tempo hanno divorato una parte del campo incolto, arrivando ai margini della rotonda dell’asse mediano.

Sul posto per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco.

