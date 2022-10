Intervento nel cuore della notte da parte dei Vigili del fuoco di Cagliari per un incendio che ha coinvolto due camper e due camion parcheggiati in via Francesco Fellini.

Dopo alcune segnalazioni alla sala operativa, gli uomini del 115 sono arrivati sul posto con due squadre e un’autobotte. Estinte le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si estendesse ad altri mezzi e strutture, e alcune bombole di gpl presenti nei camper.

Al termine delle operazioni i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

