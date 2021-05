Sardegna fanalino di coda non solo nel numero di somministrazioni in rapporto alle dosi ricevute, ma anche nell’immunizzazione degli over 80.

Nell’Isola quasi un ultraottantenne su tre non ha ricevuto neanche la prima dose del vaccino, parliamo del 30,99%. In Italia la percentuale di over 80 non vaccinati neanche con una dose è dell’11,49%. E il dato sardo appare ancor più impietoso se confrontato con la Regione che ha fatto meglio di tutto in questa particolare fascia d’età, il Veneto, dove solo l’ 1,56% dei più anziani non ha ricevuto nemmeno la prima dose.

Secondo l’ultimo report del governo, aggiornato al 14 maggio, oltre due milioni di italiani over 70 non hanno ricevuto la prima dose del vaccino, di questi 519.666 sono over 80.

Tra i 70-79enni la regione che ha vaccinato meno è la Sicilia, con il 42,57% che ha ricevuto almeno una dose. Quella che è andata meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.

