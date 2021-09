I carabinieri della Stazione di Pirri e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e porto abusivo di strumenti atti a offendere.

Alla vista dei militari l’uomo si è dato alla fuga a bordo di uno scooter nei pressi dei giardini pubblici in via Flavio Gioia: con il mezzo si è poi scontrato con una Golf, il cui conducente era impegnato a fare manovra per uscire da un parcheggio.

Dopo l'impatto con l'auto, il 30enne ha provato a scappare a piedi ed è tornato ai giardini, dove è stato bloccato.

Durante la perquisizione, ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri, mentre all'interno della sella dello scooter è stato trovato un coltello da cucina con una lama di 17 centimetri.

ll mezzo, un Kymco 125, è inoltre risultato oggetto di un furto avvenuto a Cagliari lo scorso 15 agosto.

I coltelli sono stati sequestrati, mentre lo scooter, che durante lo scontro con la Golf ha riportato dei danni, è stato restituito al legittimo proprietario.

All'uomo è stata anche contestata la violazione amministrativa della guida senza patente perché mai conseguita.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata