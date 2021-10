Domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre i vini di qualità saranno protagonisti per la quinta edizione del "Cagliari International Wine&Food Festival". Numeri importanti quelli che accompagnano l'iniziativa, in programma al THotel con trenta aziende partecipanti, centoventi etichette provenienti da tutta la Sardegna e non solo, quattro masterclass e un concorso interno per eleggere il miglior vino della manifestazione.

"Questa iniziativa - ha commentato Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive e Turismo - non fa altro che promuovere al meglio il nostro territorio. Eventi come questo sono per noi molto importanti anche perché, come risulta da uno studio fatto dall'Università di Bergamo, il 70% dei turisti italiani, sceglie la metà del viaggio in base alle eccellenze enogastronomiche. E noi vogliamo puntare su questo tipo di turismo perché la nostra città ha tante risorse che i visitatori possono apprezzare. Un'iniziativa che fa bene alla città".

"Abbiamo dovuto ridimensionare un po' ma siamo rimasti vivi e siamo riusciti ad arrivare alla quinta edizione nonostante la pandemia. L'importante - ha spiegato Mario Bonamici della APS Promo Eventi - è che resti tutto ciò che è la cultura del vino. Il fiore all'occhiello di questa edizione sono le quattro masterclass di approfondimento".

