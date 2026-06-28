Le ali rosa adagiate sul cemento del marciapiede, il becco chiuso e le lunghe zampe distese, quasi nell'estremo tentativo di rialzarsi. Ma il suo ultimo volo si è concluso lì, a Pirri, in via delle Coccinelle, non lontano dal Parco naturale regionale Molentargius, dove migliaia di fenicotteri stanno vivendo il periodo più delicato e affascinante dell'anno: la crescita dei pulli nel cuore del Bellarosa Maggiore.

L'esemplare è stato trovato senza vita dai passanti, increduli e sgomenti nel ritrovarsi così vicino a uno degli animali più eleganti e schivi della laguna, diventato ormai uno dei simboli di Cagliari. Restano sconosciute le cause della morte.

Del decesso è stata allertata la Forestale, mentre del recupero della carcassa si occuperà la Polizia locale.

(Unioneonline/v.f.)

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