Il suo ultimo volo finisce sull'asfalto: fenicottero rosa trovato morto a PirriPassanti e residenti increduli in via delle coccinelle: sconosciute le cause del decesso
Le ali rosa adagiate sul cemento del marciapiede, il becco chiuso e le lunghe zampe distese, quasi nell'estremo tentativo di rialzarsi. Ma il suo ultimo volo si è concluso lì, a Pirri, in via delle Coccinelle, non lontano dal Parco naturale regionale Molentargius, dove migliaia di fenicotteri stanno vivendo il periodo più delicato e affascinante dell'anno: la crescita dei pulli nel cuore del Bellarosa Maggiore.
L'esemplare è stato trovato senza vita dai passanti, increduli e sgomenti nel ritrovarsi così vicino a uno degli animali più eleganti e schivi della laguna, diventato ormai uno dei simboli di Cagliari. Restano sconosciute le cause della morte.
Del decesso è stata allertata la Forestale, mentre del recupero della carcassa si occuperà la Polizia locale.
(Unioneonline/v.f.)