Il presidente di Sardegna It, Pierpaolo Greco, è stato indicato come rappresentante di Assinter (network delle aziende italiane in house che si occupano di Ict) all’interno del network europeo Euritas.

L’incarico è stato asegnato con una lettera del presidente di Assinter, Diego Antonini.

«Per mantenere alta l’attenzione dell’associazione sui tavoli internazionali e seguire in maniera costante e proattiva i lavori del network europeo», ha scritto Antonini, «come presidente Assinter avrei il piacere di delegare Sardegna IT nella sua persona di presidente a rappresentare Assinter Italia in Euritas».

Nella comunicazione viene anche reso noto che «in assemblea dei soci si sta valutando la possibilità di aderire come singole in house al network europeo. Auspichiamo dunque che come Sardegna IT possiate valutare positivamente questa opportunità e procedere con la partecipazione nelle attività Euritas».

