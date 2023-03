Lo stadio “Gigi Riva” prende forma. La mozione sarà votata martedì in Consiglio Comunale, ma le possibilità che il nuovo impianto del Cagliari sia intitolato a Rombo di Tuono crescono col passare dei giorni.

L’ultimo endorsement è arrivato con le parole del Presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco: «Trovo giusto assegnare simbolicamente un encomio a Gigi Riva», ha detto, «per il suo trascorso, per l'attaccamento alla Città e al Cagliari: un icona indelebile».

Ma Tocco ha voluto dedicare un pensiero, e non solo, anche ad un altro grande protagonista dello Scudetto del ‘70: «Andrea Arrica. Gli dedicheremo uno spazio nell'area stadio: un binomio che ha segnato la storia del Cagliari e di Cagliari. Sono orgoglioso di portare in Consiglio un argomento che sarà un segnale per il futuro dello stadio e del territorio di Sant’Elia».

