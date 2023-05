Il cocchio di Sant’Efisio, trainato dai buoi Chisighisiaici e Nodacuistasa (“Se continui così” e “Non lo conquisti”) è uscito dalla chiesa di Stampace poco dopo mezzogiorno. La processione del martire guerriero si è svolta tra due impressionanti ali di folla.

Sono decine di migliaia i devoti, spettatori e turisti che a Cagliari stanno assistendo all’edizione della Festa numero 367. Numeri da record, dopo anni in tono minore (ma solo per la partecipazione, non per la devozione) a causa del Covid.

Il capoluogo della Sardegna è diventato la capitale dei colori, con gli abiti tradizionali e i petali di sa ramadura. Emozionante il passaggio davanti al Municipio, quando come da tradizione hanno risuonato le sirene delle navi ormeggiate in porto, che hanno coperto anche il suono delle launeddas.

Alla processione verso Nora, luogo del martirio, partecipano tremila fedeli a piedi, 20 tracas con 270 costumi a bordo, 66 Comuni rappresentati, 56 miliziani, 170 devoti a cavallo, 2000 posti nelle tribune, 60 suonatori di launeddas, 5 cori polifonici, 77 associazioni folkloristiche.

