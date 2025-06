Grande vetrina, giovedì a Palazzo Doglio, a Cagliari, per i vini rosati della Sardegna. Con inizio alle 19.30, è in programma la terza edizione di “I love rosé”, «evento conviviale e glamour», si legge in un comunicato stampa, «che celebra i migliori vini rosati della Sardegna in un’atmosfera frizzante e rilassata, perfetta per inaugurare l’estate in città». «Nato su iniziativa di Isabelle e Jean-Paul Tréguer, fondatori della cantina So Chic !, in collaborazione con Palazzo Doglio, “I love rosé” è oggi un appuntamento atteso da appassionati, curiosi e turisti in cerca di esperienze autentiche e di qualità».

Una piazza in rosa – L’evento si svolgerà a Corte Doglio, che verrà trasformata per l’occasione in una grande piazza rosa a cielo aperto. Protagoniste della serata saranno dodici cantine tra le più prestigiose dell’isola, che presenteranno in degustazione le loro migliori etichette di rosé – sia fermi che bollicine – offrendo un vero viaggio sensoriale nel cuore della produzione vitivinicola sarda. Saranno presenti Cantine Nuraghe Anthigori, Cantine Argiolas, Audarya, Contini 1898, Cantine di Dolianova, Cantina Mesa, Podere Guardia Grande, Cantina Santadi, Sella & Mosca, Siddùra, So Chic ! e Vigne Surrau.

«Ad accompagnare le degustazioni», si legge ancora nella nota, «una selezione di street food gourmet, proposte culinarie da gustare passeggiando tra i banchi delle cantine, con l’accompagnamento di musica dal vivo che animerà l’intera serata. L’ingresso è libero, mentre per accedere alle degustazioni sarà sufficiente acquistare un ticket in loco. Il pubblico è invitato a partecipare con un tocco di rosa, per vivere a pieno l’atmosfera della prima vera “Pink Night” dell’estate cagliaritana».

“I love rosé” non è solo un evento: è un’occasione per celebrare la cultura del buon vino, il talento delle cantine sarde e la bellezza dello stare insieme in uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità di alto livello in Sardegna. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 070 646 4154 oppure inviare una mail a osteriadelforte@palazzodoglio.com

