La Città Metropolitana di Cagliari e il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari hanno eseguito questa mattina un intervento congiunto d'urgenza per il trasferimento temporaneo di una coppia di cigni dal Parco metropolitano di Monte Claro al Parco comunale di Monte Urpinu.

Lo spostamento si è reso necessario per consentire il proseguimento della cova delle uova in un’area riparata e protetta da eventuali interferenze di animali predatori. Le uova, a maggior tutela, sono anche state inserite all'interno di un'incubatrice.

La permanenza dei cigni nel Parco di Monte Urpinu sarà temporanea e durerà fino al raggiungimento di uno stato autonomo dei pulli che consenta il ritorno in sicurezza dei volatili nel Parco di Monte Claro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata