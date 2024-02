Non ci sono più ostacoli, tranne uno, per l’avvio del procedimento di riqualificazione del palazzo che fu del Comune all’angolo tra via Baylle e via del Mercato Vecchio, nel quartiere della Marina a Cagliari: la vendita a favore dell’imprenditore Danilo Argiolas (già titolare del Libarium, che ha versato poco più di 600 mila euro), dopo un’asta aperta nel 2015, si è perfezionata a gennaio.

L’obiettivo è trasformare un edificio diroccato e maleodorante in un hotel di lusso nel cuore del rione a ridosso del porto.

Ma l’abbandono è stato lungo nel tempo. E dalle finestre con i vetri rotti, per anni e anni, sono entrati migliaia di piccioni e altri uccelli. Così è necessario intervenire con lavori «di rimozione del guano e sanificazione».

La “pulizia” verrà effettuata dal privato ma il Comune, come da accordi, darà il suo contributo economico con un rimborso parziale di 18.178 euro.

Certo, poi ci sono le procedure per le autorizzazioni. Ma quella è un’altra storia. Imprevedibile.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata