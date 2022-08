Due fratelli, entrambi disoccupati e pregiudicati, sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato a Cagliari per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Da qualche giorno gli agenti avevano posto sotto osservazione un’abitazione occupata da uno dei due fratelli, trasformata in un vero mercato di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, con un pretesto, l’ingresso dei poliziotti nella casa: la perquisizione che ne è seguita ha permesso rinvenire e sequestrare, occultati in vari punti della casa, 32,82 grammi di cocaina, 56,64 grammi di hashish e 20,82 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi e pronta per essere ceduta.

Sequestrati anche 5.100 euro in contanti, ritenuti provento delle cessioni di droga, e l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

I due sono stati posti in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

