È stato sorpreso nella notte a Cagliari, dagli agenti della polizia di stato, con un involucro contenente 37 grammi di hashish.

A finire nei guai un 19enne algerino, arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il 19enne è stato notato dagli agenti, in prossimità di piazza del Carmine, in compagnia di un altro giovane. I due, alla vista dei poliziotti, sono fuggiti lungo le vie adiacenti alla piazza, con il 19enne, poi fermato, che ha tentato di disfarsi dell’involucro contenente l’hashish.

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire anche denaro contante occultato tra gli indumenti del ragazzo, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il 19enne è stato accompagnato in Questura, dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza direttissima in programma nella mattinata odierna.

Il giovane è stato anche denunciato per essere irregolare sul territorio nazionale.

