Avrebbe intascato soldi per progetti e ristrutturazioni edilizie che non sono stati realizzati. Per questo l’ingegner Giovanni Casali, sardo di La Maddalena con trascorsi professionali (ad alterne fortune) anche a Cagliari, è finito nel mirino di Striscia La Notizia.

Il professionista è stato al centro di un servizio del Tg satirico firmato da Chiara Squaglia, che è riuscita ad avvicinarlo grazie a un sotterfugio: Casali, che ha velleità artistiche che in passato ha soddisfatto attraverso partecipazioni in varie trasmissioni (tipo “Splendida cornice” con Geppi Cucciari e Forum), era convinto di essere stato convocato in uno studio milanese per un provino nel quale avrebbe dovuto cantare.

Ma mentre si metteva alla prova con “Sarà perché ti amo” è spuntata l’inviata di Striscia che lo ha accusato di aver intascato denaro per lavori mai effettuati. Intanto erano state mandate in onda le testimonianze di alcune persone che hanno raccontato di aver consegnato svariate migliaia di euro – un documento parla anche di 40mila – per pratiche che non sono andate a buon fine. Anzi: avrebbero creato ulteriori danni economici a coloro che si era affidati a Casali.

L’ingegnere, alla vista dell’inviata della trasmissione, se l’è data a gambe: una corsa sostenuta, fino a nascondersi dietro un muro. Qui è stato raggiunto e ha deciso di difendersi, sostenendo che i lavori sarebbero stati terminati per tutti e che i denari che gli erano stati consegnati fossero stati trattenuti perché «impegnati».

Il servizio si è chiuso lasciando intendere che possa seguire una ulteriore puntata. Intanto sono emerse delle testimonianze anche da Cagliari, da parte di utenti che si erano affidati sullo stesso ingegnere: almeno una vicenda è finita in Tribunale.

