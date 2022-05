È stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione cagliaritana di San Bartolomeo per guida in stato di ebbrezza. Nei guai è finito un 59enne residente a Quartu.

Nella giornata di ieri l’uomo è stato fermato per un controllo, al volante della sua auto, in via Lungo Saline a Cagliari ed è stato sottoposto a esame etilometrico il quale ha evidenziato nella prima prova un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro e nella seconda 2,13.

La patente gli è stata ritirata e la macchina sottoposta a sequestro amministrativo.

