Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Giusy Dattena (65 anni), morta prematuramente a Mitunguu, in Kenya, dove da tempo era impegnata in missione umanitaria.

Famiglia originaria di Sassari, lei era cresciuta fra Cagliari e Capoterra, dove insieme alla famiglia aveva gestito per anni un’importante azienda del settore librario. Dal 2011 si era trasferita in Africa.

Una scelta di vita la sua, al fianco dei bambini orfani, insieme all’associazione Melamango Odv nella scuola Shalom Home, gestita dai francescani della diocesi di Meru.

Dopo aver accusato un’improvviso malore martedì 31 ottobre, Dattena è stata immediatamente trasferita al Chaaria Mission hospital, dove di lì a breve i sanitari hanno constatato il decesso per un sospetta embolia polmonare.

«Una grande perdita per la nostra associazione», spiega la presidente di Melamango, Giuliana Cova, Giusy ha dedicato fino all’ultimo giorno le attenzioni a quei bambini che tanto amava, supportando Padre Francis e tutta la scuola. Ci mancherà tantissimo e proseguiremo nel nostro impegno, nel segno del suo indelebile ricordo».

Continua: «Giusy mancherà tanto anche ai bimbi che vedevano in lei un prezioso punto di riferimento. La sua empatia era straordinaria. Faceva tutto che con grande amore e senso di fratellanza. In questo momento non possiamo che essere vicini ai familiari, a cui va il nostro pensiero».

E anche il fratello Massimo, contattato telefonicamente, riannoda i ricordi di una vita: «Il nostro era un legame indissolubile», racconta, «prima di dedicarsi appieno ai più piccoli, ha seguito con diligenza la nostra azienda familiare, con le sedi di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Per poi spostarsi dopo la chiusura aziendale a Capoterra, dove aveva aperto la libreria nel piazza del paese».

Prosegue: «Era una donna pratica e intraprendente. Siamo scossi e ancora increduli. Due nostri nipoti partiranno alla volta del Kenya per l’ultimo saluto a Giusy, che da tempo aveva espresso il desiderio di essere sepolta in quella terra che tanto amava».

E anche la Melamango Odv, fa sapere che la funzione dovrebbe svolgersi il prossimo 11 novembre, con la sepoltura nel giardino della Shalom Home, luogo tanto caro a Giusy.

© Riproduzione riservata