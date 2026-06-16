Ancora nessuna traccia di Giulia Boi, la quarantunenne cagliaritana della quale non si hanno notizie da venerdì 22 maggio. 

Giulia, 41 anni, vive da sola a Cagliari e lavora come funzionario all'Agenzia delle Entrate.

Quella mattina è uscita dall'abitazione dei genitori, poco distante dalla sua, e da allora non è tornata a casa.  Manca anche la sua auto, una Suzuki Ignis azzurra targata GW939WH.

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La quarantunenne ha con sé i documenti e due telefoni, che risultano irraggiungibili. Il 27 maggio il padre ha ricevuto da una sua utenza un sms di auguri per la madre.

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L’avvocato Gianfranco Piscitelli, che segue la vicenda con l’associazione Penelope, nei giorni scorsi ha scritto che Giulia «aveva confidato voglia di tranquillità in zone quali Monte Arci o la Valle della Luna. Serve l'aiuto di tutti voi per riportare Giulia in seno ai suoi affetti».

(Unioneonline)

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