Ancora nessuna traccia di Giulia Boi, la quarantunenne cagliaritana della quale non si hanno notizie da venerdì 22 maggio.

Giulia, 41 anni, vive da sola a Cagliari e lavora come funzionario all'Agenzia delle Entrate.

Quella mattina è uscita dall'abitazione dei genitori, poco distante dalla sua, e da allora non è tornata a casa. Manca anche la sua auto, una Suzuki Ignis azzurra targata GW939WH.

La quarantunenne ha con sé i documenti e due telefoni, che risultano irraggiungibili. Il 27 maggio il padre ha ricevuto da una sua utenza un sms di auguri per la madre.

L’avvocato Gianfranco Piscitelli, che segue la vicenda con l’associazione Penelope, nei giorni scorsi ha scritto che Giulia «aveva confidato voglia di tranquillità in zone quali Monte Arci o la Valle della Luna. Serve l'aiuto di tutti voi per riportare Giulia in seno ai suoi affetti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata