A Sant’Elia criticità, pregi, progetti e sogni prendono voce nel nuovo Centro di Quartiere inaugurato questa mattina in via Schiavazzi, realizzato con fondi PN Metro Plus.

«L’idea è quella di costruire insieme, mettendo attorno allo stesso tavolo associazioni, istituzioni e comunità», sottolinea il coordinatore del progetto e presidente dell’associazione La Carovana, Claudio Zasso. 

Sarà un luogo di attività educative, ludiche e di supporto sociale. «Il primo target sono i giovani dai 5 ai 21 anni, ma le porte restano aperte a famiglie e cittadini che vorranno contribuire allo sviluppo di Sant’Elia» continua il presidente.

Inaugurato il nuovo Centro di quartiere Sant'Elia
Inaugurato il nuovo Centro di quartiere Sant'Elia
Inaugurato il nuovo Centro di quartiere Sant'Elia

Con quello di Sant’Elia sale a cinque il numero dei centri di quartiere attivi in città. Un progetto che rafforza la rete dei servizi territoriali e amplia le opportunità di inclusione sociale. Accanto al tempo libero, un’attenzione particolare sarà dedicata al benessere dei più giovani e al contrasto della dispersione scolastica.

«Un progetto molto importante per la nostra città – commenta l’assessora alla salute e benessere dei cittadini Anna Puddu – in uno spazio già vivo grazie al centro di salute. Alla risposta sanitaria si affianca ora un nuovo modello di aggregazione, costruito sui bisogni della comunità».

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