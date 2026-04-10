A Sant’Elia criticità, pregi, progetti e sogni prendono voce nel nuovo Centro di Quartiere inaugurato questa mattina in via Schiavazzi, realizzato con fondi PN Metro Plus.

«L’idea è quella di costruire insieme, mettendo attorno allo stesso tavolo associazioni, istituzioni e comunità», sottolinea il coordinatore del progetto e presidente dell’associazione La Carovana, Claudio Zasso.

Sarà un luogo di attività educative, ludiche e di supporto sociale. «Il primo target sono i giovani dai 5 ai 21 anni, ma le porte restano aperte a famiglie e cittadini che vorranno contribuire allo sviluppo di Sant’Elia» continua il presidente.

Inaugurato il nuovo Centro di quartiere Sant'Elia

Con quello di Sant’Elia sale a cinque il numero dei centri di quartiere attivi in città. Un progetto che rafforza la rete dei servizi territoriali e amplia le opportunità di inclusione sociale. Accanto al tempo libero, un’attenzione particolare sarà dedicata al benessere dei più giovani e al contrasto della dispersione scolastica.

«Un progetto molto importante per la nostra città – commenta l’assessora alla salute e benessere dei cittadini Anna Puddu – in uno spazio già vivo grazie al centro di salute. Alla risposta sanitaria si affianca ora un nuovo modello di aggregazione, costruito sui bisogni della comunità».

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