La polizia è al lavoro per individuare gli autori di un gesto di violenza avvenuto domenica notte a Cagliari, quartiere Marina. Il tutto è stato ripreso con un telefonino e il video è diventato in breve virale. Nelle immagini si vede un Suv che viene accerchiato da un gruppo di giovani che prendono a calci e pugni la macchina, lanciando anche bottiglie, pietre e sedie.

La vittima del danneggiamento è il titolare in un esercizio commerciale della zona che, al termine di una giornata di lavoro, stava tornando a casa ma si è trovato la strada sbarrata dai ragazzi. Forse ha chiesto loro di spostarsi e da lì ha preso avvio il tutto. L’uomo è riuscito ad allontanarsi e il giorno dopo è andato in Questura per la denuncia.

Gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno avviato le indagini insieme agli investigatori della Squadra Mobile, diretta da Fabrizio Mustaro.

Il video è stato acquisito e sarà analizzato, la polizia sta anche recuperando i filmati delle altre telecamere della zona che potrebbero aver ripreso più nitidamente gli autori del danneggiamento.

