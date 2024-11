Cambio di programma per l’incontro tra la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e la governatrice Alessandra Todde, previsto per domani, 28 novembre, a Cagliari: si terrà a Palazzo Regio, a Castello, e non a Villa Devoto, sede istituzionale della Regione, come era stato previsto nella prima fase dell’organizzazione e annunciato ufficialmente.

La comunicazione sulla nuova location è arrivata stamattina: la scelta potrebbe essere legata a ragioni di sicurezza.

La premier sarà in città con il ministro Raffaele Fitto per siglare con Todde l'accordo per lo sviluppo e la coesione che prevede un intervento finanziario per la Sardegna di 2,7 miliardi.

L’incontro istituzionale si terrà alle 11.

