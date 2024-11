Giorgia Meloni a Cagliari.

La presidente del consiglio giovedì 28 novembre alle 11 sarà a Villa Devoto per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo nazionale e la Regione Sardegna.

Lo fa sapere Palazzo Chigi.

La premier, come già fatto in altre regioni, annuncerà stanziamenti milionari per l’Isola. Soldi che arrivano appunto dal “Fondo per lo sviluppo e coesione”, che è finanziato con risorse nazionali ed è il mezzo tramite il quale lo Stato cerca di ridurre i divari tra le diverse aree del Paese.

