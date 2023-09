Novità per i 300 lavoratori del Geoparco, in attesa di risposte circa il loro contratto scaduto lo scorso 20 settembre. Stamattina si sono dati appuntamento davanti alla sede degli uffici regionali in via San Simone a Cagliari per una manifestazione di protesta organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Da parte dell’assessorato regionale al Lavoro c’è l’impegno a rioccuparli sino al 31 dicembre. La soluzione transitoria, emersa a margine dell'iniziativa, dovrebbe essere approvata con una delibera di Giunta ma, nel frattempo, occorrerà predisporre il percorso utile a risolvere una volte per tutte la vertenza.

Per i segretari Filcams Fisascat e Uiltucs «occorre stabilizzare la situazione con un bando rinnovabile ogni triennio». E se gli impegni presi oggi non verranno rispettati –continuano – «verranno organizzate nuove azioni di protesta».

