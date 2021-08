Blitz all’alba dei carabinieri in via Riva Villasalta a Cagliari: i militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di un 47enne cagliaritano indagato per il reato di ricettazione.

Il provvedimento odierno scaturisce da un'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma che ha consentito di identificare nell'uomo il responsabile del furto avvenuto, all’inizio del mese, in un cantiere stradale di via Nazario Sauro. In quella circostanza ignoti malfattori avevano portato via un camion e un piccolo escavatore che erano però muniti di un GPS nascosto, elemento che ha consentito ai militari di risalire al luogo dove i mezzi erano custoditi.

Al termine dell'esecuzione delle attività di polizia giudiziaria, l'uomo è stato ulteriormente denunciato per il reato di ricettazione poiché trovato in possesso della chiave di accensione di una Fiat 500 di proprietà di una concessionaria cittadina e che era stata rubata, proprio in concessionaria, da un uomo che era saltato a bordo del mezzo dandosi rapidamente alla fuga.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata