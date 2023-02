Arrestato l’uomo che, per scappare da un controllo delle Volanti a Cagliari, domenica scorsa era fuggito contromano su un furgone rubato in Corso Vittorio Emanuele danneggiando alcune auto in sosta e rischiando di travolgere una passante. Il mezzo era stato poi ritrovato, vuoto, in via Quintino Sella: il conducente era fuggito a piedi nella zona di San Michele.

Il responsabile è un 46enne di Cagliari con precedenti: riconosciuto dagli agenti, da quattro giorni era ricercato dalle Volanti e dalla Squadra Mobile.

Ieri mattina la caccia si è conclusa: l’uomo è stato intercettato dalle Volanti sull’asse mediano a bordo di un’altra auto rubata. Ha tentato di nuovo di scappare ma stavolta gli è andata male: dopo un altro inseguimento a forte velocità sino alla periferia di Sestu, ha abbandonato l’auto e si è allontanato a piedi in campagna. Gli uomini della Sezione Reati contro il patrimonio della Mobile lo hanno trovato nascosto dietro a un cespuglio, vicino a una casa colonica.

Su di lui pendeva anche un provvedimento di carcerazione del magistrato di sorveglianza di Cagliari, pertanto è stato portato nel carcere di Uta.

Sarà denunciato anche questa volta per resistenza e per ricettazione.

(Unioneonline/D)

