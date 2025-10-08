Mobilitazioni in tutta Italia per Gaza, a Cagliari appuntamento in piazza CostituzioneL’iniziativa si inserisce nello “stato di agitazione permanente” proclamato per mantenere alta l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stata indetta per stasera un’altra giornata di mobilitazione nazionale a sostegno della popolazione di Gaza e della missione navale diretta verso la Striscia.
L’iniziativa, promossa dai comitati italiani che da mesi partecipano alla campagna di solidarietà internazionale, si inserisce nello “stato di agitazione permanente” proclamato per mantenere alta l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente. A Cagliari l’appuntamento è alle 18.30 in piazza Costituzione.
Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si sottolinea come: «due anni dopo l’inizio dell’offensiva su Gaza, l’asticella dell’orrore e della disumanità continui ad alzarsi».
Le associazioni promotrici denunciano la «disumanità genocidiaria» delle operazioni militari e chiedono «un passaggio sicuro delle navi verso Gaza, nel pieno rispetto del diritto internazionale e marittimo».
Per questo, i movimenti invitano i cittadini a scendere in piazza «in tutte le città italiane» per esprimere sostegno all’iniziativa e chiedere «la fine del genocidio e il rispetto dei diritti umani».
L’immagine scelta dal movimento è quella di una barca che attraversa i mari, simbolo – spiegano gli attivisti – della necessità di «restare umani» e di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle tragedie in corso.
Le modalità delle manifestazioni locali variano da città a città, ma in tutte si prevedono presìdi, sit-in e momenti di silenzio in memoria delle vittime.